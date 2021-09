Afghanistan: Di Maio arrivato in Uzbekistan, domani incontri con autorità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è arrivato in Uzbekistan, prima tappa di un tour diplomatico incentrato sulla situazione in Afghanistan. Lo rende noto il titolare della Farnesina in un messaggio su Facebook. “Appena arrivato in Uzbekistan. Domani mattina vedrò le autorità locali e poi proseguirò la missione facendo tappa nei prossimi giorni anche in Tagikistan, Qatar e Pakistan. Alla riunione dei Ministri degli Esteri Ue di oggi in Slovenia, abbiamo ribadito alcuni punti fondamentali e irrinunciabili: l'Afghanistan non deve diventare la base operativa per il terrorismo; i talebani devono garantire il rispetto dei diritti degli afghani, a partire dalle donne, acquisiti in questi 20 anni; devono facilitare la partenza degli stranieri e degli afghani a rischio che vogliono lasciare il Paese; il governo che verrà formato dovrà essere inclusivo; è necessario garantire l'accesso libero per gli aiuti umanitari. L'Ue ha il dovere morale e politico di prestare la propria assistenza umanitaria ai rifugiati e sostenere i Paesi della regione che stanno fronteggiano più di tutti la pressione migratoria afghana. L’Italia continuerà a fare la propria parte per supportare il popolo afghano, ma serve il contributo di tutti i principali attori internazionali per fronteggiare una crisi di questa portata”, conclude il ministro.(Res)