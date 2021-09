Usa: Biden su uragano Ida, no a politicizzazione aiuti a popolazioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha respinto qualsiasi possibilità di politicizzare la campagna di aiuti a favore delle comunità colpite dall’uragano Ida. "Non c'è niente di politico in questo. Si tratta semplicemente di salvare vite e di curare le persone. E in questo siamo dalla stessa parte", ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca durante la sua visita a New Orleans, in Louisiana. “Penso a quello che stiamo vedendo tutti e i repubblicani al Congresso la pensano allo stesso modo: non c'è niente di politico in questo, si tratta semplicemente di salvare vite e far tornare le persone alla loro vita. Non lasceremo indietro nessuna comunità, rurale, costiera, cittadina e prometto di proteggervi", ha aggiunto Biden.(Nys)