Usa: questioni di politica interna permettono a Biden di “archiviare” il dossier Afghanistan (2)

- Nel corso di questa settimana l’attenzione dei media statunitensi sull’Afghanistan si è sensibilmente ridimensionata anche per un’altra questione, ossia l’approvazione in Texas di una legge che vieta l’interruzione di gravidanza dopo sei settimane dal concepimento. Una misura definita “quasi antiamericana” dallo stesso Biden. Parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente ha dichiarato di avere chiesto al dipartimento di Giustizia di valutare se ci sono modi all'interno della legge esistente per limitare l'azione degli individui che applicano una legge statale. "La cosa più pericolosa della legge del Texas è che crea una sorta di sistema di vigilanza", ha detto Biden. Il capo dello Stato Usa è stato particolarmente duro con la Corte Suprema, che ha deciso di non bloccare la legge texana sull’aborto. Biden ha parlato di “un attacco senza precedenti nei confronti dei diritti costituzionali delle donne”. La nuova legge consente a privati cittadini del Texas di denunciare chiunque – operatori sanitari, familiari o estranei – aiuti una donna a interrompere la gravidanza dopo sei settimane. In caso di vittoria in giudizio, i denuncianti otterrebbero anche un premio pari a 10 mila dollari. (segue) (Nys)