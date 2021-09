Cernobbio: conclusa prima giornata del Forum Ambrosetti, focus su Libia, Afghanistan e ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la prima giornata del Forum The European House – Ambrosetti a Cernobbio (Como) che, giunto alla sua 47ma edizione (denominata “Lo scenario di oggi e domani per le strategie competitive”), ha riunito nella sede storica di Villa d’Este alcune delle più importanti personalità dello scenario politico e imprenditoriale italiano, europeo e internazionale. Come da tradizione, la prima tappa della tre giorni è stata dedicata ai grandi temi dell’agenda globale: dalla situazione in Afghanistan e Libia al futuro dell’Asia e dell’Africa, fino ad arrivare alla ripresa post pandemica sul piano economico, sociale e scientifico. I lavori sono stati aperti da un messaggio del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, che ha ribadito la partnership “di grande rilevanza” tra Roma e Mosca, e sono proseguiti con interventi, tra gli altri, di Felix Tshisekedi, presidente della Repubblica democratica del Congo e dell’Unione africana, e del primo ministro del Governo di unità nazionale libico Abdulhamid Dabaiba, che hanno parlato rispettivamente del futuro del continente africano e della stabilizzazione della Libia. (segue) (Rin)