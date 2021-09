Cernobbio: conclusa prima giornata del Forum Ambrosetti, focus su Libia, Afghanistan e ripresa economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio alla situazione in Afghanistan è stata dedicata una parte dei lavori mattutini con l’intervento di Stefano Pontecorvo, rappresentante civile della Nato nel paese asiatico, recentemente rientrato da Kabul dove nelle ultime settimane ha coordinato dall’aeroporto le operazioni di evacuazione. E proprio l’organizzazione di nuovi espatri per i cittadini afgani che in passato hanno collaborato con le forze occidentali, secondo l’ambasciatore, è un compito “non facile che andrà molto ben negoziato”. La stessa prudenza, ha continuato, andrà utilizzata per la riapertura delle ambasciate, a fronte del crollo del sistema di sicurezza afgano. “La nostra priorità è dialogare con tutti e fare sì che le rappresentanze diplomatiche riaprano, ma l’Isis è una minaccia reale da non trascurare e al momento non credo ci siano le necessarie condizioni di sicurezza”, ha spiegato, valutando positivamente l’idea di un G20 straordinario sull’Afghanistan come “tutte le iniziative in grado di portare una maggiore attenzione operativa sul Paese”. (segue) (Rin)