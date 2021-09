Cernobbio: conclusa prima giornata del Forum Ambrosetti, focus su Libia, Afghanistan e ripresa economica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla ripresa economica globale dopo la pandemia è stata invece dedicata la seconda parte della giornata. Parlando con i giornalisti a margine dei lavori, che come da tradizione si svolgono a porte chiuse, alcuni dei 200 top manager presenti si sono soffermati sulla loro idea di ripresa dopo la pandemia. “Abbiamo obiettivi, priorità e ambiti di investimento come la lotta al cambiamento climatico o l’economia sostenibile: chi investirà in queste direzioni avrà il dominio del mercato nei prossimi decenni”, ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, sottolineando anche la necessità di mantenere i ritmi di crescita “mai visti negli ultimi 20 anni” che hanno seguito l’interruzione della produzione imposta dalla pandemia. Una ripresa “superiore alle aspettative” è stata ribadita anche da Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, che ha ribadito l’attuale “clima di fiducia” nel paese. Il Forum, infine, ha rappresentato anche un’occasione per presentare ricerche e analisi realizzate da The European House – Ambrosetti su una pluralità di temi. In particolare, in collaborazione con Microsoft Italia è stato realizzato lo studio “Digitalizzazione e sostenibilità per la ripresa dell’Italia”; in collaborazione con A2A è stata realizzata la ricerca “Da Nimby a Pimby: economia circolare come volano della transizione ecologica e sostenibile del Paese e dei suoi territori”; e in collaborazione con Hewlett Packard Enterprise Italia è stata realizzato lo studio “Everything as a service come nuovo paradigma per le strategie digitali di imprese e istituzioni”. (Rin)