Usa: assalto al Campidoglio, si dichiara colpevole lo “sciamano di QAnon”

- Jacob Anthony Chansley, l'uomo diventato famoso come "lo sciamano di QAnon" si è dichiarato colpevole nel processo a suo carico per aver partecipato all’insurrezione del 6 gennaio scorso, quando insieme a un gruppo di sostenitori dell’ex presidente statunitense Donald Trump ha fatto irruzione al Campidoglio di Washington per interrompere la certificazione del voto elettorale. Lo riferisce l’emittente “Nbc News”. Chansley, 34enne residente a Phoenix (Arizona), ha ammesso di essere colpevole di ostruzione a danno di un procedimento ufficiale, ossia il voto in corso al Congresso al momento dell’assalto. Il giudice della corte distrettuale degli Stati Uniti, Royce C. Lamberth, ha fissato al 17 novembre la data in cui verrà emessa la sentenza. Chansley è una delle persone più note tra coloro che hanno preso d'assalto il Campidoglio. Le immagini che lo immortalavano con il volto dipinto e un copricapo sormontato da corna e piume hanno fatto il giro del mondo. Dopo essere entrato nell'aula del Senato, Chansley ha scalato la pedana dell’aula e ha preso il posto che l'allora vicepresidente, Mike Pence, aveva occupato fino a un'ora prima. "Ha continuato a scattarsi fotografie sul palco e si è rifiutato di lasciare il posto quando gli è stato chiesto dalle forze dell'ordine", si legge nell’accusa. L'avvocato difensore Albert Watkins ha fatto sapere che l’uomo non vuole più essere conosciuto come lo "sciamano di QAnon", epiteto che fa riferimento ad una nota teoria cospirazionista.(Nys)