Roma 2021: Cenciotti (Pdf) presenta liste per Campidoglio e muncipi "famiglia al centro" (2)

- "Combatteremo per realizzare le nostre proposte a favore della famiglia e per affrontare la piaga della denatalità con il Bonus bebè di 2.500 euro per ogni nuovo nato e il Reddito di Maternità di 1.000 euro al mese per 8 anni alle donne che scelgano di dedicarsi esclusivamente alla famiglia e ai figli. Ci opporremo con tutte le nostre forze all'ideologia gender nelle scuole. E poi un forte No all'aborto e all'eutanasia, perché ogni vita merita di essere protetta, soprattutto quelle più deboli e fragili". Alla lista del PdF, si sono affiancate anche altre realtà vicine, come Roma chiama Roma, la Dc storica e Solidarietà. "Il Popolo della Famiglia, a Roma come in tutta Italia, è l'unico baluardo di ispirazione cristiana che si oppone alla distruzione della famiglia e a pericolose derive valoriali come il gender e l'eutanasia", ha sottolineato Nicola Di Matteo. "Siamo pronti ad affrontare questa campagna elettorale per portare ovunque le nostre proposte per una Capitale e un Paese migliori". (Com)