Via Antonini: oggi incontro tra inquilini e Comune, un iban per aiutare le famiglie coinvolte

- Si è tenuto questa mattina a Palazzo Marino l'incontro tra l'amministrazione comunale, i rappresentanti degli abitanti della torre e delle villette di via Antonini e con l'amministratore di condominio studio A. Bononi S.r.l. Durante l'incontro sono state affrontate le tematiche più urgenti rispetto alla gestione dell'emergenza, dopo l'incendio che ha reso inagibile la torre e le villette in cui abitavano 70 famiglie. Attualmente 62 adulti e 17 minori sono alloggiati presso l'hotel Quark di via Lampedusa. Il Comune di Milano è in contatto con i vertici della struttura ed è già stata definita la convenzione rispetto alle Tariffe da applicare per il soggiorno. Con ogni probabilità le spese di permanenza delle famiglie saranno a carico delle assicurazioni, pur essendo ad oggi sostenute dal condominio. Il Comune si è impegnato affinché, qualora emergessero problematiche in tal senso, subentrerà nel pagamento degli alloggi con proprie risorse fino all'individuazione delle soluzioni abitative alternative. Il Comune ha messo a disposizione un suo dirigente apicale a supporto dell'amministratore di condominio di via Antonini per favorire la più efficace interlocuzione nel rapporto con gli istituti di credito relativamente ai mutui e alle rispettive assicurazioni. Probabilmente saranno necessari alcuni anni prima che la torre e alcune villette tornino ad essere abitabili. Per questo, il Comune si è subito attivato per individuare una serie di alloggi disponibili. Una prima ricognizione tra gli operatori di edilizia convenzionata ha consentito di individuare 80 alloggi nuovi e liberi immediatamente tra via Rizzoli, via Merezzate, via Cascella, via Rogoredo, via Giorgi, via Cefalonia e via Moneta. L'offerta più consistente è quella nel Quartiere Merezzate. Si tratta di alloggi in edilizia convenzionata quindi con canoni inferiori del 30-40 per cento rispetto al prezzo di mercato. Sono inoltre state individuate due soluzioni nel Municipio 5, in prossimità della torre Antonini, che saranno disponibili tra qualche mese. In particolare, si tratta di 183 appartamenti in via Antegnati, pronti a febbraio 2022, e 25 appartamenti in via Treccani degli Alfieri, che necessitano di tre mesi di lavori di ristrutturazione. Queste prime disponibilità sono frutto della collaborazione con Redo sgr, Cooperativa Solidarnosc, Unipol e Delta Ecopolis. Ad offrire disponibilità è anche San Carlo Trieste, proprietaria di appartamenti a canone concordato nel quartiere Grigioni (piazza Frattini). (segue) (Com)