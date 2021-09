Via Antonini: oggi incontro tra inquilini e Comune, un iban per aiutare le famiglie coinvolte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione confida che nei prossimi giorni la lista degli appartamenti disponibili in città si ampli ulteriormente e si è impegnata a sensibilizzare famiglie milanesi, società, associazioni per un sostegno corale alla risoluzione dell'emergenza. Dalla prossima settimana un'unità specifica del Comune di Milano riceverà le famiglie a piccoli gruppi ai fini di illustrare le varie proposte, raccogliere informazioni sulle rispettive condizioni socioeconomiche e indirizzare ogni nucleo verso la soluzione migliore. Le famiglie potranno scegliere liberamente in base alle loro esigenze e considerazioni. I condomini, pur apprezzando l'impegno del Comune, hanno chiesto di ottenere specifiche informazioni sull'entità dei canoni e sui requisiti di accesso agli alloggi, chiedendo altresì all'amministrazione uno sforzo e un impegno a derogare, ove necessario, alla disciplina ordinaria vigente, alla luce dell'emergenza insorta. A tal proposito, dalla prossima settimana l'amministrazione programmerà appositi incontri. Stante il venir meno dell'agibilità dell'intero edificio, l'amministrazione ha sospeso l'invio della Tari per le utenze interessate dall'incendio. Gli avvisi verranno riemessi con i calcoli corretti e scadenze differenziate per tener conto del periodo di non agibilità. I condomini hanno manifestato la richiesta all'amministrazione comunale di farsi parte attiva presso il Governo per ottenere ulteriori agevolazioni e perché possa essere data loro certezza rispetto alla possibilità di accedere al bonus 110 per cento per i lavori di ristrutturazione della torre e delle villette anche in periodi successivi alla scadenza ad oggi prevista per il beneficio in parola. I condomini hanno chiesto altresì al Comune di impegnarsi ad interloquire con il governo per il riconoscimento di un'esenzione o sospensione delle imposte sui redditi. I condomini hanno anche chiesto al Comune di voler consentire la sosta dei propri veicoli negli spazi a strisce blu o gialle, indipendentemente dalla titolarità del diritto a farlo o dal pagamento delle relative tariffe. Inoltre, i condomini hanno insistito perché venga loro riconosciuto un abbonamento a titolo gratuito ai mezzi pubblici Atm sino al termine dell'emergenza. Il Comune si è riservato di valutare la richiesta. (segue) (Com)