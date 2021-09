Brasile: ad agosto immatricolazioni veicoli diminuite del 5,7 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle immatricolazioni di veicoli nuovi ad agosto ha raggiunto le 172.700 unità, in un calo del 5,7 per cento rispetto al mese precedente. Lo riferisce la Federazione nazionale distribuzione veicoli automobilistici (Fenabrave), evidenziando che si tratta di un risultato inferiore a quello registrato ad agosto 2020. Nei primi otto mesi del 2021 sono state immatricolati 1.442.000 veicoli, in aumento del 21,9 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati della Fenabrave riguardano automobili, veicoli commerciali leggeri, camion, autobus, motocicli, e mezzi di soccorso stradale. "Il risultato è un riflesso della mancanza di componenti nell'industria, principalmente semiconduttori, che sono per lo più importati dall'Asia. Il problema va avanti da mesi. Il ritmo delle immatricolazioni è dettato dalla capacità di consegna delle case automobilistiche, che ancora soffrono la carenza delle forniture", ha affermato il presidente di Fenabrave, Alarico Assumpçao Junior. (Brb)