Romania: Usr-Plus presenta mozione di sfiducia contro governo, premier Citu sotto scacco

- Il partito partner di minoranza del governo romeno, l'Usr-Plus, ha presentato una mozione di sfiducia in Parlamento contro l'esecutivo. Lo ha annunciato il copresidente di Usr Plus, il vicepremier Dan Barna, in una dichiarazione. "Nei negoziati nella coalizione di governo, ciascuna parte ha mantenuto il proprio punto di vista, senza raggiungere un accordo per continuare la collaborazione. Pertanto, Usr Plus ha deciso di presentare una mozione di sfiducia contro il governo guidato da Florin Citu", ha affermato Barna dopo che il suo partito aveva già paventato di volere staccare la spina all'esecutivo, qualora il premier Florin Citu non si fosse dimesso. Citu è finito nel mirino dell'Usr-Plus per aver rimosso Stelian Ion dalla carica di ministro della Giustizia. Barna ha aggiunto che i ministri dell'Usr-Plus si dimetteranno all'inizio della prossima settimana. Il co-presidente della formazione politica, Dacian Ciolos, ha sottolineato che il partito vuole continuare a far parte della coalizione di governo, insieme al Partito nazionale liberale (Pnl) e all'Unione democratica magiara di Romania (Udmr), ma sotto la guida di un altro primo ministro. "Non possiamo più lavorare con il premier Citu perché non ispira più fiducia", ha detto Ciolos. (segue) (Rob)