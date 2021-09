Romania: Usr-Plus presenta mozione di sfiducia contro governo, premier Citu sotto scacco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Citu ha annunciato oggi di aver ricevuto un voto di sostegno durante la riunione dell'Ufficio nazionale permanente del Partito nazional liberale (Pnl) e che è stata stabilita la squadra negoziale per la riunione della coalizione. "Oggi ho ricevuto un nuovo voto di sostegno e abbiamo stabilito il team di negoziazione per le discussioni odierne nella coalizione. Della squadra negoziale fanno parte il presidente del Pnl, Ludovic Orban, i primi vicepresidenti e il segretario generale. Questa è la squadra incaricata di negoziare", ha detto Citu alla fine della riunione dell'Ufficio nazionale permanente della formazione. Il presidente del Pnl, Ludovic Orban, ha detto invece che se, a seguito delle discussioni nella coalizione di governo, si raggiungerà una soluzione accettata da tutte le parti, la sosterrà a sua volta. "Ci metteremo al tavolo. Se è possibile trovare una soluzione accettata da tutte le parti in merito al mantenimento della coalizione e continuare la cooperazione, sosterrò tale soluzione", ha detto Orban. Alla domanda se Citu dovesse fare un passo indietro per salvare la coalizione, Orban ha risposto: "Citu è stato nominato primo ministro del Pnl, in conformità con le disposizioni statutarie, ed è il primo ministro che rappresenta il Pnl. È una questione su cui Citu deve riflettere", ha risposto Orban. (segue) (Rob)