Romania: Usr-Plus presenta mozione di sfiducia contro governo, premier Citu sotto scacco (3)

- La soluzione all'attuale situazione politica in Romania deve essere negoziata all'interno della coalizione di governo, non al di fuori di essa, ha detto oggi Citu in una dichiarazione prima della riunione dell'ufficio nazionale del Partito nazional liberale (Pnl). Citu ha anche ha precisato che il Pnl non negozierà mai con il Partito socialdemocratico (Psd). "Io sono entrato in politica e ho detto molto chiaramente che non farò mai un compromesso con il Psd. Il Pnl - e io finché sarò nel Pnl - non negozierà mai con il più grande nemico del popolo romeno. Negoziare con il Psd significa negoziare contro il popolo romeno. Qualsiasi soluzione alla situazione in cui ci troviamo oggi deve essere negoziata nella coalizione di governo, non al di fuori della coalizione di governo", ha aggiunto il premier romeno, che ha fatto appello a responsabilità e maturità. "Abbiamo decisioni importanti da prendere nel prossimo periodo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sarà approvato nelle prossime settimane e deve essere attuato, sono quasi 30 miliardi di euro, dobbiamo avere l'atto normativo con la compensazione per le fatture dell'energia a fine anno – la legge dei consumatori vulnerabili - e molti altri progetti per i quali i romeni ci hanno inviato al governo e noi governeremo. Ripeto, la soluzione per la situazione attuale è nei colloqui della coalizione, non nei negoziati al di fuori della coalizione", ha concluso il premier romeno. (Rob)