Covid: Gentiloni, bene Draghi su estensione dell’obbligo Green pass

- Il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, parlando alla Festa dell'Unità di Bologna, ha lodato la posizione del premier Mario Draghi di andare nella direzione verso l’obbligo del Green pass per contrastare la pandemia di Covid-19. Come osservato da Gentiloni, “la stragrande maggioranza dei cittadini europei usa il Green pass ed è contenta di usarlo”, e “ha fatto bene Mario Draghi a dire che si va nella direzione" dell'estensione dell'obbligo anche nei luoghi di lavoro. In merito all’obbligo vaccinale, il commissario europeo per l’Economia ha osservato che se fosse premier non sarebbe contrario in linea di principio.(Res)