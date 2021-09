Afghanistan: talebani, aeroporto Kabul presto operativo anche per voli internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul sarà presto pienamente operativo per i voli nazionali e internazionali. Lo ha dichiarato in una nota il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, sottolineando che squadre tecniche provenienti dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti sono giunte a Kabul stanno lavorando per normalizzare i servizi aeroportuali. “L'aeroporto sarà presto pronto e operativo. Sfortunatamente, i soldati statunitensi hanno danneggiato alcune parti dell'aeroporto e ora quei danni vengono riparati dal supporto del Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti. L'aeroporto molto presto sarà aperto al pubblico", ha affermato. Mujahid ha dichiarato che un aereo proveniente dagli Emirati è atterrato oggi all’aeroporto di Kabul per consegnare 60 tonnellate di materiale sanitario e derrate alimentari. "L'emirato islamico esorta tutti i paesi a continuare a sostenere l'Afghanistan", ha affermato Mujaid. Intanto oggi è giunto a Kabul l’inviato speciale del Qatar per l’Afghanistan Mutlaq bin Majid Al Qahtani per tenere colloqui sulla formazione di un governo afgano inclusivo e sulla riapertura dell'aeroporto di Kabul. “Come mediatore imparziale in questo processo, il Qatar si è impegnato con tutte le parti. Fin d'ora, la nostra priorità con i talebani include garantire un trasferimento pacifico del potere e garantire la formazione di un governo inclusivo ed efficace al servizio del popolo afgano", ha dichiarato Qahtani, il quale ha precisato che sono al lavoro presso l’aeroporto di Kabul ben due squadre di tecnici qatarioti e che l’aeroporto potrebbe già ricevere i primi voli umanitari nei prossimi due giorni.(Res)