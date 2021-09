Cile: presidente Pinera inizia tour europeo in Spagna, Francia, Vaticano e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, inizia oggi un tour in Europa per una serie di visite ufficiali in Spagna, Francia, Vaticano e Regno Unito che si concluderanno il prossimo 12 settembre. E' quanto reso noto in una comunicazione protocollare inviata dal governo al Senato. L'obiettivo del viaggio, che inizialmente era previsto per giugno ma che è stato rimandato a causa della pandemia, è quello di "promuovere la modernizzazione dell'accordo di associazione tra il Cile e l'Unione europea" e "rafforzare un'agenda globale della ripresa economica post-pandemia". Al centro dell'agenda diplomatica anche la ricerca del sostegno di Spagna, Francia e Regno Unito sulle iniziative di creazione di aree marine protette e di riforestazione che il Cile sta attualmente promuovendo a livello multilaterale. Allo stesso modo, sarebbero previsti incontri con investitori esteri per promuovere lo sviluppo e gli investimenti nel Paese nell'area delle energie rinnovabili. (Abu)