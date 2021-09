Covid: al via campagna "vaccinati e scendiamo in campo", Zingaretti "Lazio verso immunità gregge"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sensibilizzare alla vaccinazione dal mondo dello sport. Nell'hub vaccinale all'interno dei giardini di piazza Vittorio a Roma, parte la campagna "vaccinati e scendiamo in campo", promossa dal Coni Lazio, in collaborazione con la Regione Lazio e la Federazione medici sportivi e la polizia di Stato-servizio sanitario. L'iniziativa è stata presentata oggi dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. Presenti anche il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza prefetto Lamberto Giannini, il direttore centrale di Sanità del dipartimento della polizia di Stato Francesco Ciprani e gli atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro della polizia di Stato tra cui Maria Centracchio, vincitrice della medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo nella disciplina del judo. Da oggi a domenica 5 settembre, e nel weekend successivo, sport e vaccinazioni saranno protagonisti nei giardini di piazza Vittorio, all'interno della manifestazione "Notti di cinema a piazza Vittorio". Si potrà praticare gratuitamente pugilato, pentathlon moderno, pesistica, dama, badminton, scherma e vaccinarsi grazie al personale qualificato presente nell'area sportiva. "Siamo vicini all'80 per cento dei vaccinati nel Lazio e saremo la prima Regione a garantire una vera immunità di gregge, ma non ci fermiamo e oggi inauguriamo questa nuova iniziativa. Dobbiamo continuare a impegnarci per superare questa soglia e tornare a essere liberi", ha detto il governatore Zingaretti. (segue) (Rer)