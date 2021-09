Covid: al via campagna "vaccinati e scendiamo in campo", Zingaretti "Lazio verso immunità gregge" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo il crollo dei decessi - ha ricordato Zingaretti -, ma purtroppo oltre il 94 dei decessi e ricoveri in terapia intensiva sono di persone che ancora non sono vaccinate: questo ci dice quanto è importante questa campagna e che dobbiamo andare avanti. Questa iniziativa rispecchia il nostro spirito nell'approccio alla battaglia contro il virus: andare verso le persone per convincerle a vaccinarsi sapendo che dietro ad alcuni no-vax c'è tanta arroganza e ideologia mentre per altri c'è la voglia di capire e noi siamo per aprire un dialogo con tutti. Il virus - ha sottolineato - produce effetti indesiderati fino alla morte mentre il vaccino solo effetti desiderati, abbracciarsi, tornare a vivere. Vinceremo grazie alla scienza e a una comunità che si unisce, a tutti quei cittadini che vaccinandosi stanno salvando l'Italia", ha concluso Zingaretti. Anche l'assessore D'Amato ha ribadito che "oggi nel Lazio 4 milioni di cittadini hanno completato la vaccinazione: siamo sulla strada giusta. Con lo sport - ha sottolineato D'Amato - vogliamo lanciare un grande messaggio: continuiamo lungo questa strada con serenità e grande determinazione. Questa è una guerra dura ma alla fine vinceremo noi". (segue) (Rer)