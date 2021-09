Covid: al via campagna "vaccinati e scendiamo in campo", Zingaretti "Lazio verso immunità gregge" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Coni Lazio, impegnato da mesi con la Regione Lazio nel progetto di promozione sportiva "Coni e Regione, compagni di sport", funzionale alla ripartenza dello sport di base, lancia negli eventi organizzati a settembre la campagna “Vaccinati e scendiamo in campo”. Durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, saranno presenti il personale delle Asl di riferimento e i medici della Fmsi, per sensibilizzare i cittadini sulla campagna vaccinale e all'interno degli hub installati per l'occasione ci si potrà vaccinare in tutta sicurezza. "Grazie a questa campagna, realizzata in collaborazione con l'assessorato alla Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, le Asl di riferimento e la Fmsi Cr Lazio, il Coni Lazio - è stato spiegato - si pone in prima fila per spronare i cittadini e gli sportivi a vaccinarsi, contribuendo così ad accelerare la ripartenza dello sport di base". (segue) (Rer)