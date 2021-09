Covid: al via campagna "vaccinati e scendiamo in campo", Zingaretti "Lazio verso immunità gregge" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo appuntamento sarà al 78° Open di Golf, che si svolgerà dal 2 al 5 settembre sul campo del Marco Simone Golf Club, dove “Coni e Regione, compagni di sport” allestirà l'area sport del Kids Family, che per l'intera durata del torneo offrirà l'opportunità agli spettatori di praticare gratuitamente diverse discipline sportive e di vaccinarsi grazie all'hub dell'ASL Roma 5. Un villaggio voluto dalla Federazione Italiana Golf che, in vista del grande appuntamento del 2023 con la Ryder Cup, prosegue il lavoro di promozione del golf e dello sport in generale. Per quattro giorni, dalle 9 alle 18, ovvero durante le sessioni di gara, il grande villaggio multisportivo realizzato dal Coni Lazio in collaborazione con le federazioni sportive, sarà a disposizione degli spettatori con dodici postazioni e oltre trenta tecnici sportivi qualificati che assisteranno chiunque avrà voglia di approcciare con le tante discipline presenti. Nello specifico, ci sarà la possibilità di praticare scherma, arrampicata sportiva, badminton, tennis, pallacanestro, scacchi, tiro a segno, tiro con l’arco, canottaggio, vela con il simulatore, baseball e tennis tavolo, un'offerta che coinvolgerà tutti gli appassionati di sport. (segue) (Rer)