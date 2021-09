© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, parlando alla Festa dell'Unità di Bologna, ha ammesso di vedere in Italia “un governo stabile che da messaggi chiari”. Gentiloni ha sottolineato tuttavia che “ciò non significa che il compito che questo governo si è dato con l’utilizzo dei fondi europei sia semplice”.(Res)