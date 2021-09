© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo quasi raggiunto l'obiettivo che speravamo, l'80 per cento della popolazione immunizzato. Se però le vaccinazioni dovessero subire un arresto, l'obbligo vaccinale diventa un'opzione realistica per evitare altri mesi di chiusure, con ancora più malati e ragazze e ragazzi che non potranno andare a scuola. E questo va evitato". Lo afferma, in una nota, il senatore di Leu Francesco Laforgia. (Com)