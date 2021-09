Cernobbio: conclusa prima giornata del Forum Ambrosetti, focus su Libia, Afghanistan e ripresa economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’obiettivo principale per la Libia è realizzare il proprio sogno democratico: dobbiamo guidare il paese verso questo nobile obiettivo con modalità democratiche mai conosciute prima”, ha detto, sottolineando la necessità per il paese di creare un esercito unificato e garantire elezioni libere e trasparenti. Il capo del Governo di unità nazionale libico ha poi valutato positivamente il rapporto con l’Italia, ribadendo il dialogo “eccellente” instaurato con il premier Mario Draghi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Abbiamo perso risorse enormi durante la guerra: l’esperienza afgana deve spingere l’Unione europea a realizzare che non è possibile che un paese si imponga su un altro con la forza”, ha affermato. (segue) (Rin)