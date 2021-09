Bolivia: governo risponderà a richiesta Cidh su condizioni detenzione ex presidente Anez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia della Bolivia, Ivan Lima, ha dichiarato che il governo di La Paz risponderà alla richiesta presentata dalla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) riguardo le condizioni di detenzione dell'ex presidente Jeanine Anez. "Abbiamo sette giorni concessi dalla Commissione e la risposta sarà presentata anche prima del termine indicato perché nel caso di Anez è stato rispettato il giusto processo e lo standard massimo di protezione stabilito dalla stessa Cidh che impone di proteggere la vita e la salute di una persona privata della libertà", ha affermato oggi Lima in un'intervista concessa al quotidiano "La Razon". Il governo di La Paz, inoltre, ritiene improbabile che la Cidh possa accogliere la presentazione dei legali di Anez per la richiesta di misure cautelari a favore dell'ex presidente. "La Cidh di solito si occupa di casi che coinvolgono la pena di morte, casi in cui la vita di una persona è a rischio (...) e non quando è in corso un giusto processo", ha detto. (segue) (Brb)