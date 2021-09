Afghanistan: Fronte resistenza nazionale nega voci su caduta Panjshir in mano talebana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalla scorsa notte si sono verificati pesanti scontri nella valle del Panjshir, la stretta e impervia regione situata a nord di Kabul controllata dal Fronte di resistenza nazionale (Nrf) dell’Afghanistan, guidato da Ahmad Massoud, il figlio del defunto leader dei mujaheddin anti-talebani Ahmad Shah Massoud. “Gli scontri notturni tra i talebani e il Fronte di resistenza nazionale dell'Afghanistan sono iniziati giovedì sera e sono stati molto intensi”, ha riferito all’emittente statunitense “Cnn” dello Nrf. "Loro (talebani) stanno usando le ultime forze a disposizione per poter entrare nella valle, ma gli scontri sono ancora in corso", ha aggiunto la fonte. Ieri, Fahim Dashti, un portavoce dello Nrf, ha dichiarato in un messaggio audio che i talebani hanno perso 40 delle loro forze nei loro continui tentativi di entrare nel Panjshir. Ali Nazary, un altro portavoce dello Nrf, ha parlato anche della perdita da parte dei combattenti del gruppo estremista di diversi mezzi e armi pesanti. (Res)