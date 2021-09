Banche: Pesco (M5s), pronti indennizzi per altri 19 mila truffati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano a crescere le risposte date dal Fondo indennizzo risparmiatori, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle nella legge di Bilancio del 2019, a decine di migliaia di persone truffate dalle banche. Nei prossimi giorni sono pronti a partire gli indennizzi per 19 mila risparmiatori con reddito 2018 superiore ai 35 mila euro e patrimonio mobiliare inferiore ai 100 mila euro. L’Agenzia delle entrate, infatti, ha fatto pervenire le risposte sulle verifiche delle posizioni patrimoniali e ora la Commissione tecnica può compiere il passaggio decisivo". Lo comunica, in una nota, Daniele Pesco (M5s), presidente della commissione Bilancio del Senato, tra i principali sostenitori del Fondo indennizzo. “Tra l’altro - continua Pesco -, lo sblocco di queste 19 mila posizioni può finalmente fluidificare le procedure di altri 31 mila richiedenti, tra i quali 7 mila hanno praticamente perso tutto. Gradualmente il Fondo indennizzo, finanziato all’epoca del governo Conte I con 1,5 miliardi di euro, sta venendo incontro a decine di migliaia di famiglie, restituendo loro dignità e giustizia", conclude Pesco, ricordando come dai più recenti dati Consap "finora sono stati indennizzati più di 80 mila tra obbligazionisti e azionisti".(Com)