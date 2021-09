Roma: Raggi, graduatoria unica educatrici nidi è stata corretta, alcune dichiarazioni non veritiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente alla graduatoria unica delle educatrici dei nidi di Roma Capitale "è stata corretta perché ci sono state tante autodichiarazioni pervenute e sono state esaminate una a una e ci tengo a sottolineare che un'autodichiarazione presentata in fase di inserimento di candidatura è una dichiarazione importante che sostituisce dei documenti ed è quindi fondamentale non sbagliarla". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la diretta Facebook. "Noi abbiamo esaminato tutte le autodichiarazioni. Oltre 4.000 candidati. La commissione d'esame ha controllato ogni singolo candidato perché addirittura c'era qualcuno che ha presentato titoli non veritieri o non idonei", ha concluso. (Rer)