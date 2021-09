© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Autostrade informa che sarà chiusa, nelle cinque notti consecutive di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 settembre, dalle 21.00 alle 5.00, la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. (Com)