Roma 2021: Calenda sceglie attivista Lgbt come capolista, tra progetti Museo a tema

- Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione, ha scelto come capolista della sua unica lista "Calenda sindaco" Annalisa Scarnera, 45enne romana, imprenditrice e madre, da oltre 25 anni impegnata per il rispetto dei diritti Lgbt. Oggi sulla Gay street di Roma, a pochi passi dal Colosseo, Calenda ha inaugurato una nuova sede del suo comitato elettorale. Si parte da qui perché "siamo un partito laico, liberaldemocratico e che pensa che l'evoluzione culturale sui diritti è una parte integrante" della società "e Roma non è attrezzata ancora per accogliere il turismo Lgbt. Su questo dobbiamo lavorare, è anche un grande affare per la città. Un aspetto importante dal punto di vista culturale ma anche economico. Annalisa Scarnera ha fatto un gran lavoro su questo e l'ho candidata", ha spiegato Calenda. (segue) (Rer)