Roma 2021: Calenda sceglie attivista Lgbt come capolista, tra progetti Museo a tema (2)

- Spazio a più temi, durante l'incontro tenutosi all'aperto davanti alla sede del comitato in via San Giovanni in Laterano. Si è parlato di rifiuti, trasporti, norme per gli alloggi Airbnb, ma soprattutto degli argomenti cari alla comunità Lgbt. "Il Ddl Zan? Lo votiamo, sono sempre stato molto chiaro e definito su questo", ha precisato Calenda. Scarnera ha lanciato qualche proposta che "potrà essere realizzata solo dopo essere partiti con una sistemazione della città, dai rifiuti ai trasporti. Ci vuole una accoglienza di qualità per i turisti", ha detto. Tra le idee c'è quella di un progetto "di educazione e formazione nelle strutture alberghiere per l'accoglienza delle comunità Lgbt", ma anche la "riqualificazione di una serie di zone simbolo, come la Gay street e il parco Monte Caprino". E per agire sul fronte del cambiamento culturale "c'è il progetto di un Museo permanente della comunità Lgbt". (segue) (Rer)