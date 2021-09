© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea generale, in materia di turismo, il candidato a sindaco Calenda ha chiarito che "a Roma va incentivato il turismo di chi torna e che porta valore aggiunto. Si torna se c'è un grande concerto o una mostra internazionale, se offri una stagione lirica di livello. Roma deve essere motore di eventi e iniziative, abbiamo una produzione di mostre limitata per la mole di musei che abbiamo". (Rer)