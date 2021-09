Imprese: Gibelli (Fnm), su collaborazione con Eni rispettiamo tabella di marcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione con Eni “procede bene: la filiera che si occupa della gestione del vettore (Eni, Enel, A2A e Snam) sta facendo la sua parte per sostenere il processo di hydrogen valley”. Lo ha detto il presidente di Ferrovie Nord Milano e Asstra, Andrea Gibelli, parlando a margine della prima giornata del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Il grande tema che ci stiamo ponendo oggi deve essere un progetto di comunità, perché un progetto su 14 treni rischia di essere interessante solo per chi utilizza il mezzo o in termini tecnologici: valuto positivamente l’interesse dei comparti più energivori, perché con più soggetti che partecipano alla gara il perimetro si allarga e possiamo uscire dalla mobilità”, ha spiegato. “La tabella di marcia è rispettata e c’è grande sostegno da parte del ministero: il progetto complessivo è stato finanziato dal Recovery plan con fondi europei”, ha concluso, aggiungendo che “il cambio di tecnologia non si improvvisa”. (Rin)