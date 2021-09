Perù: magistratura chiede condanna a 16 anni per leader Perù Libre Vladimir Cerron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura del Perù ha chiesto la condanna a 16 anni di prigione per il segretario del partito di governo "Perù Libre", Vladimir Cerron, per il presunto coinvolgimento in fatti di corruzione. E' quanto riporta il quotidiano "El Comercio" in base a documenti della procura relativi all'inchiesta sull'appalto per la costruzione dell'ospedale El Carmen della città di Huancayo, un progetto valutato in circa 30 milioni di euro. Cerron, all'epoca dei fatti governatore della provincia di Junin, è accusato di essersi accordato con il consorzio di imprese che si è aggiudicato l'appalto a cambio di una tangente. Non si tratta dell'unica inchiesta che coinvolge il leader dell'attuale partito al governo con il presidente Pedro Castillo. Cerron è centro di indagini della magistratura con l'accusa di presunto riciclaggio di denaro sporco durante la recente campagna elettorale e già in passato è stato condannato per conflitto di interessi. Tra le inchieste che lo coinvolgono anche quella denominata "Dinamicos del centro", dove è indagato per riciclaggio per la presenza di movimenti sospetti nei conti correnti. (Brb)