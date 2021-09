Roma 2021: Calenda, per giudicare operato Raggi basta vedere giudizio residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per giudicare l'operato della sindaca uscente del M5s Virginia Raggi "basta guardare il giudizio che ne danno i cittadini o l'analisi che fa l'agenzia che valuta il gradimento dei servizi da parte dei romani". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, in occasione dell'inaugurazione del comitato elettorale sulla Gay street di Roma. "Non sarà tutta colpa di Raggi, i problemi vengono da lontano, ma nessuno ha fatto niente - ha aggiunto -. È il momento di essere diretti e dire quali saranno le soluzioni". (Rer)