Perù: governo Castillo nomina nuovi vertici Polizia (2)

- Gallardo Mendoza, segnala il portale "Rpp", è stato fino ad oggi direttore dell'ordine e della sicurezza dell'istituzione e proveniva dalla rimossa Guardia repubblicana, corpo di polizia equivalente a quello della Gendarmeria e oggi incorporato nella Pnp. Fino a prima della sua nomina ricopriva il quarto posto nella gerarchia di comando della Questura, e per legge, per occupare il nuovo incarico, gli ufficiali che lo precedevano sono dovuti passare in congedo. Per questo motivo, oltre a Cervantes Cardenas, hanno lasciato il servizio attivo anche i tenenti generali Arquimedes Leon Velasco e Roy Ugaz Suarez, che hanno servito rispettivamente come vicecomandante generale e ispettore generale della Pnp. (Brb)