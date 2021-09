Covid: Gibelli (Asstra) su green pass, Tpl non può fare controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi ci occupiamo di mobilità: non possiamo fare i controlli. Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente di Asstra e Ferrovie Nord Milano, parlando con i giornalisti della possibilità di introdurre il controllo del green pass sui mezzi pubblici a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Con l’80 per cento dei posti disponibili sui mezzi è impossibile trasportare il 100 per cento degli studenti”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di differenziare gli orari di ingresso e ribadendo che sono già operativi i tavoli con i prefetti in tal senso. (Rin)