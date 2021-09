Russia: esportazioni di carbone in crescita quasi del 10 per cento nella prima metà del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di carbone della Russia sono aumentate nella prima metà del 2021 del 9,8 per cento su base annua a 107,3 milioni di tonnellate. Lo rende noto il ministero dell'Energia russo in una nota. "Il consumo di carbone russo nel mondo è in crescita. In particolare, si chiarisce nella nota, le esportazioni in Europa in questo periodo sono aumentate del 2,4 per cento a 22,5 milioni di tonnellate mentre quelle in Cina sono cresciute della metà a 24,15 milioni di tonnellate. Il rappresentante speciale del presidente della Federazione Russa per i rapporti con le organizzazioni internazionali, Anatolij Chubais, ha detto in precedenza che la strategia per lo sviluppo dell'industria carboniera russa, adottata lo scorso anno, non potrà essere messa in pratica nel contesto di un calo del consumo di carbone in Cina. (Rum)