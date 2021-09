Italia-America latina: Cavallari (Iila) riceve ministro Salute Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione internazionale e lo scambio di buone pratiche in ambito sanitario, fondamentali per affrontare le sfide contemporanee. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso dell'incontro tenuto oggi a Roma tra la segretario generale dell'Iila (Organizzazione internazionale Italo-latino americana), Antonella Cavallari, il ministro della Sanità dell’Argentina, Carla Vizzotti e il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Silvio Brusaferro. Durante i colloqui, Cavallari ha confermato la disponibilità dell'Iila - ponte strategico tra Italia e America latina - a facilitare i reciproci contatti istituzionali anche in ambito sanitario. L'organizzazione collabora infatti con l’Iss e le altre istituzioni italiane sin dallo scoppio della pandemia proprio per favorire lo scambio di preziose informazioni tra l’Italia e i 20 paesi membri dell’ Organizzazione. In particolare, la Segreteria Tecnico-Scientifica IILA sta lavorando a stretto contatto con il Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie per dare esecuzione al progetto “Telemedicina per l’inclusione sociale in epoca di COVID-19”, recentemente approvato dalla Commissione Europea su proposta dell’IILA nell’ambito del programma ADELANTE2, destinato alle iniziative di cooperazione triangolare. (segue) (Res)