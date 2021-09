Italia-America latina: Cavallari (Iila) riceve ministro Salute Argentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iila, in collaborazione con l'Icgb di Trieste ha inoltre istituito delle borse di studio per ricercatori latinoamericani, su Biotecnologie e scienze della vita. Nel prosieguo della riunione, Brusaferro ha illustrato al ministro Vizzotti la storia e le principali attività dell’Iss, soffermandosi naturalmente sulle misure di gestione e contrasto alla pandemia di Covid-19, comprese le ultime decisioni in materia di green pass. Vizzotti ha da parte sua fornito dati dettagliati sulla situazione della campagna vaccinale in Argentina e sulle sfide ancora aperte anche dal punto di vista delle ricadute socio economiche della pandemia. (segue) (Res)