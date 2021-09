Italia-America latina: Cavallari (Iila) riceve ministro Salute Argentina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti, attese al vertice del G20 Salute di lunedì, hanno concordato alcune iniziative: la partecipazione e gli scambi tra esperti dei due paesi alle reti di ricerca e alle opportunità di formazione offerte dall’ Iss; la gestione di problematiche puntuali come quelle dell’ impatto della pandemia sulla salute mentale; lo stretto legame tra ricerca scientifica e cooperazione sanitaria, con particolare riferimento al quadro regolatorio in tema di vaccini. Presenti all’incontro l’Ambasciatore di Argentina in Italia, Roberto Manuel Carlés; la Directora Nacional de RRII de Salud dell'Argentina, Carla Moretti; il Direttore Generale dell’ISS, Andrea Piccioli; il Responsabile della Segreteria Scientifica della Presidenza dell’ISS, Luigi Bertinato; la Segretaria Tecnico-Scientifica IILA, Florencia Paoloni; la Segretaria Socio Economica Sarah Cordero e il Direttore Esecutivo IILA, Gianandrea Rossi. (Res)