Roma 2021: Giarusso "irrompe" in studio sindaca, "ho rosicato, volevo essere con te e Conte oggi"

- Sorpresa per la sindaca uscente di Roma Capitale, Virginia Raggi. Durante la consueta diretta Facebook della sindaca ha fatto "irruzione" del suo studio Dino Giarusso, esponente pentastellato ed ex giornalista delle Iene. "Ti sono venuto a trovare perché questa mattina ero a Bruxelles ed ho visto l'incontro con il presidente Conte e tanti altri", a San Basilio. "Se si può dire - ha aggiunto - ho rosicato perché ero a Bruxelles e non sono potuto venire e ora che sono appena arrivato sono venuto qui in Campidoglio". "Io ho vissuto quasi 20 anni in questa città e non ho mai visto tante cose che si sono realizzate con Virginia Raggi a partire da una vera cura delle periferie ma anche del centro. Tutto questo è stato fatto senza rubare cosa che a Roma era la normalità e ci sono sentenze", a dirlo. (Rer)