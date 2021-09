Ue: Gentiloni, unanimità non può diventare alibi per non accogliere profughi afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meccanismo dell'unanimità all'interno delle decisioni del Consiglio europeo "non può diventare un alibi" per non accogliere rifugiati afgani nell'Unione europea. Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, parlando alla Festa dell'Unità di Bologna. Secondo Gentiloni, "c'è sempre qualcuno che alza la mano 'sennò blocchiamo tutto'", ma "gli altri Paesi possono attivarsi attraverso forme di cooperazione" e "fare comunque i corridoi umanitari". Per cui, "non nascondiamoci dietro a Viktor Orban e all'unanimità. Cerchiamo di lavorare perché un'accoglienza legale e realistica sia possibile", ha aggiunto Gentiloni. "Abbiamo il tempo per farlo", ha sottolineato. (Res)