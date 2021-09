© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIEConvegno "Pnrr: quali prospettive per Avis?", organizzato da Avis Regionale Lombardia. Evento in presenza presso la sede dell'associazione, trasmesso anche online sulla piattaforma Zoom.Largo Volontari del Sangue 1 (dalle 9.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all’inaugurazione dell’opera murale ‘Mamma Mia!’ di Stefano Rossetti realizzata per il Mercato di Campagna Amica di Porta Romana nell’ambito della Milano Design WeekMercato Campagna Amica di Porta Romana, via Friuli 10/A (ore 10)Il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo partecipa al convegno "Prendersi cura della città", organizzato dal coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia. Presenti Ignazio La Russa (vice presidente del Senato), Carlo Fidanza (Capogruppo di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo), Daniela Santanchè (portavoce regionale Fd'I), Marco Osnato (deputato Fd'I), Paola Frassinetti (deputato Fd'I) e Stefano Maullu (coordinatore cittadino Fd'I). Il documento di sintesi del dipartimento "Prendersi cura della città" è introdotto da Maurizio Iannaco (dipartimento Urbanistica Milano Fd'I) e da Joseph Di Pasquale (docente del Politecnico di Milano). Intervengono alla tavola rotonda: Regina De Albertis (Ance-Milano), Federico Filippo Orlana (Aspesi-Unione immobiliare), Giorgio Merli (strategy consultant), Giovanni Verga (presidente collegio ingegneri/architetti Milano), Stefano Zecchi (scrittore), Dante Oscar Benini (responsabile dipartimento Urbanistica-Territorio Lombardia Fd'I). Modera Marco Lombardo, caporedattore de Il Giornale.Centro congressi Confcommercio, "Sala Orlando", corso Venezia 47 (ore 11)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa di presentazione della lista Volt ComboRipa di Porta Ticinese, 83 (ore 12)Il leader della Lega Matteo Salvini e il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini incontrano i cittadini del quartiere Niguarda. Presenti anche i candidati Lega al Consiglio Comunale e al Consiglio del Municipio 9.Via Paulucci di Calboli 1 (ore 15)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di intitolazione del parco “Sandra Mondaini e Raimondo Vianello)Accesso da via Ugo Tognazzi angolo via Ugo Mulas (ore 16.30)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di intitolazione di piazza Anna MagnaniAccesso da via Ugo Tognazzi angolo via Vittorio Gassman (ore 17.30)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa all'inaugurazione della casa dei volontari del Pd Milano Metropolitana.Via Roberto Lepetit 4 (ore 17.45)(Rem)