Roma 2021: Cenciotti (Pdf) presenta liste per Campidoglio e muncipi "famiglia al centro"

- Il Popolo della famiglia (Pdf) ha depositato le liste elettorali per le prossime Amministrative a Roma. Stamani il candidato sindaco Fabiola Cenciotti e il coordinatore nazionale del Pdf Nicola Di Matteo hanno presentato la documentazione presso il Servizio Elettorale Centrale di via Petroselli. Il partito di ispirazione cristiana, presieduto da Mario Adinolfi sulla scia dell'esperienza dei Family Day, ha coinvolto oltre 350 candidati sia per il Consiglio comunale che per i vari Municipi. "Bene Roma, ricominciamo da qui, riportiamo la famiglia nella sua centralità come nucleo fondamentale ed insostituibile della società", ha dichiarato Fabiola Cenciotti, 51 anni, sposata, madre di due bambine e comandante pilota di Airbus in Alitalia con oltre 6.500 ore di volo all'attivo. (segue) (Com)