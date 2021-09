Via Antonini: oggi incontro tra inquilini e Comune, un iban per aiutare le famiglie coinvolte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli abitanti di via Antonini hanno espresso preoccupazione rispetto a possibili episodi di sciacallaggio. L'amministrazione ha assicurato che la Questura è attiva con un presidio costante della torre e delle villette. La protezione civile comunale sta collaborando alle operazioni di recupero beni. Nei giorni scorsi sono state attivate iniziative di supporto psicologico, attività per i bambini tra i 6 e i 14 anni in attesa dell'inizio dell'anno scolastico, offerta di postazioni per lo smartworking. Con il supporto del Municipio 5 sono inoltre stati messi a disposizione alcuni pc. Quanto alla richiesta di attivazione di un servizio di scuolabus per i bambini, il Comune ha raccolto l'esigenza e ne valuterà nei prossimi giorni la fattibilità. I condomini hanno insistito sull'assoluta necessità di un aiuto a quest'ultimo riguardo. I condomini ripongono fiducia nell'impegno dell'amministrazione a sostenere le famiglie con bambini di età inferiore ai 5 anni e che non sono iscritti agli asili nido/scuole materne. I residenti hanno aperto un conto corrente cui indirizzare le donazioni economiche (Coordinate Iban: IT85V0503401752000000009413, causale “Aiuto subito per Antonini” 32/34). Per ogni altro tipo di aiuto è stato attivato un numero di telefono dedicato (320.305.9703): oltre a beni di prima necessità, sarà necessario un aiuto rispetto agli arredi per gli alloggi che potranno essere destinati, in quanto il Comune li consegnerà vuoti. Si richiede di indirizzare la solidarietà solamente attraverso questi due canali ufficiali. I condomini hanno sottolineato come il buon esito della raccolta dei fondi per mezzo del conto corrente dedicato dipenda essenzialmente dall'impegno assunto dall'amministrazione di sollecitare le famiglie milanesi, le società e le associazioni a contribuire fattivamente e generosamente (Com)