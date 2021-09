© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal governo Draghi e dalla sua maggioranza litigiosa regole ferree per gli italiani e impunità per gli immigrati clandestini, tanta propaganda e cabine di regia alla Conte. Fratelli d'Italia chiede soluzioni per i trasporti, per la scuola, per l'economia e per il lavoro". Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Rin)