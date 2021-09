© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito a quanto riportato in questi giorni circa un mio possibile coinvolgimento in prima persona nelle prossime elezioni, desidero precisare che non sono candidato né intendo candidarmi. Il mio impegno è ed è sempre stato in campo artistico". Lo dichiara in una nota il regista e autore Sergio Iapino. (Com)