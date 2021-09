Reddito: Gentiloni, errore affermare che Italia possa fare a meno di misure a sostegno povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dire che “un grande Paese come l’Italia possa fare a meno di misure di sostegno alla povertà sarebbe un errore micidiale”. Lo ha dichiarato il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, parlando alla Festa dell'Unità di Bologna. “Misure di contrasto alla povertà ci sono nella stragrande maggioranza dei Paesi europei e sono legittime e necessarie, ma queste misure vanno tarate rispetto ai quattrini di cui si dispone”, ha affermato Gentiloni che ha citato l’introduzione durante il suo governo del reddito di inclusione. “Certamente dire che un grande Paese come l’Italia possa fare a meno di misure di sostegno alla povertà sarebbe un errore micidiale”, ha affermato.(Res)