Sicilia: Musumeci, Gal Hassin, Regione farà la sua parte per sostenere progetti

- "Ho assicurato lo scorso anno al presidente della fondazione Gal Hassin, Giuseppe Mogavero, durante una mia visita a Isnello, che il governo regionale sarebbe intervenuto finanziariamente, non appena le procedure contabili lo avessero consentito, a sostegno di progetti infrastrutturali dell'importante Centro. E lo stiamo facendo in seno alla riprogrammazione dei fondi. Quanto alla gestione a medio e lungo termine dell'osservatorio, la Regione da sola non può assicurare nulla: serve l'intervento del governo centrale, con il ministero competente ed una cooperazione con l'ateneo palermitano ed altre istituzioni scientifiche. Entro il mese promuoverò al Palazzo Orléans un incontro con i possibili soggetti interessati affinché si individui un percorso praticabile. Tutto questo, voglio rassicurare il presidente Mogavero, lo faremo al di fuori delle appartenenze politiche e dei tempi elettorali, ma quello che non gli posso assicurare sono i tempi dell'astrofisica". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. (Ren)